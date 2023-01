Na zahodu Avstralije poplave povzročile opustošenje

Darwin, 7. januarja - Rekordne poplave so v zadnjih dneh v zvezni državi Zahodna Avstralija povzročile opustošenje in imele uničujoč vpliv na nekatera tamkajšnja mesta, je danes dejal avstralski premier Anthony Albanese. Službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih so jih označile za najhujše poplave, ki jih je doživela ta zvezna država.