V predelih Sydneyja zaradi poplav pozvali k evakuaciji

Sydney, 9. oktobra - Avstralske reševalne službe so danes po večdnevnem deževju izdale več deset ukazov za evakuacijo poplavljenih četrti v največjem avstralskem mestu Sydney in drugod. V 24 urah so v vzhodni zvezni državi Novi Južni Wales poročali o 28 reševanjih ljudi, ki so poskušali peljati po poplavljenih cestah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.