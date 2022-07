Sydney, 19. julija - V skladu s poročilom o stanju okolja za leto 2021, ki ga avstralske oblasti pripravijo vsakih pet let, je stanje okolja v Avstraliji na splošno slabo in se še poslabšuje, ob tem pa se sooča z vse večjimi pritiski zaradi podnebnih sprememb, onesnaževanja in rudarjenja.