V ZN prepir predstavnikov Izraela in Palestincev zaradi obiska Al Akse

New York, 6. januarja - V Varnostnem svetu ZN je v četrtek izbruhnil oster spor med veleposlanikoma Izraela in Palestincev. Zasedanje VS ZN so sklicali zaradi torkovega obiska novega izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja v mošeji Al Aksa. Gre za tretji najbolj sveti kraj za muslimane in hkrati najbolj sveti kraj za Jude.