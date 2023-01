Delodajalci: Dohodninska novela bo na koncu znižala rast BDP

Ljubljana, 5. januarja - Izguba neto prejemka za zaposlenega s povprečno plačo, dva- in šestkratnikom povprečne plače bo med letoma 2023 in 2025 glede na novelo zakona o dohodnini znašala 1170, 1485 in 7000 evrov, delavec z minimalno plačo pa bo prejel 240 evrov manj, so opozorili delodajalci. Za toliko bo nižja tudi potrošnja, posledično pa bo manj rasel BDP, so dodali.