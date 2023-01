Uveljavljene nove spremembe pri dohodnini

Ljubljana, 1. januarja - Danes se začenja uporabljati novela zakona o dohodnini, ki ustavlja postopno zviševanje splošne olajšave ter odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene v času prejšnjega sklica parlamenta. Zvišuje se obdavčitev najvišjih plač in najemnin, novost je olajšava za mlade. Spremembe so tudi pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov in kmetov.