Imenovana nacionalna koordinacijska skupina za izvedbene načrte v sociali

Ljubljana, 5. januarja - Vlada je imenovala nacionalno koordinacijsko skupino za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. V njej so predstavniki izvajalcev na tem področju, vključno s predstavniki nevladnih organizacij, ki jih te predlagajo same, predstavniki lokalne skupnosti in različnih sektorjev države in predstavniki skupin uporabnikov.