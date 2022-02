Srebrna nit z vrsto pripomb na predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva

Ljubljana, 17. februarja - Združenje za dostojno starost Srebrna nit ima na predlog vladne resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2022 do 2030 vrsto pripomb. Kot neresno so ocenili, da je področje financ prestavljeno v druge dokumente in da predlog ne predvideva nikakršnih finančnih posledic.