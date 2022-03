Resolucija o socialnem varstvu bo upoštevala staranje prebivalstva in vplive epidemije

Ljubljana, 23. marca - DZ je s 47 glasovi za in sedmimi proti danes sprejel resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje do leta 2030, s katerim želi vlada nadaljevati razvoj socialnega varstva. Ob tem upošteva vpliv epidemije covida-19 na trg dela, pospešeno staranje prebivalstva in s tem zmanjševanje delovno aktivnega prebivalstva.