Iniciativa Glas ljudstva dan pred zdravniško stavko napoveduje stavko bolnikov

Ljubljana, 21. decembra - V civilni iniciativi Glas ljudstva za 10. januar, dan pred napovedano zdravniško stavko, napovedujejo veliko stavko bolnikov. V okviru stavke bodo v iniciativi predstavili zahteve, med njimi dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom, so sporočili.