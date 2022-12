Civilna iniciativa opozorila na težave pri dostopu do družinskih zdravnikov

Ljubljana, 15. decembra - Civilna iniciativa Glas ljudstva je danes predstavila začetek kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Na novinarski konferenci pred ZD Polje so predstavili prvo zahtevo in peticijo za takojšnje razreševanje težav pri dostopu do družinskih zdravnikov. Opozarjajo, da Slovenija številnim ne zagotavlja več ustavne pravice do zdravstvenega varstva.