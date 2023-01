Blejska podvodna reševalna služba z rastjo intervencij in dotrajano opremo

Žirovnica, 4. januarja - Župani občin zgornje Gorenjske so na torkovi redni koordinaciji v Žirovnici prisluhnili problemu blejske podvodne reševalne službe, ki ima iz leta v leto več intervencij, deluje pa z več kot 25 let starim, dotrajanim in neustreznim kompresorjem. Občine bodo k sistemski rešitvi zagotovitve opreme najprej pozvale državo.