Zgornjegorenjske občine bodo gorskim reševalcem zagotovile drone

Radovljica/Bohinj, 9. oktobra - Župani zgornjegorenjskih občin so prisluhnili gorskim reševalcem, da jim pri iskanju in reševanju ponesrečencev prav pride brezpilotni letalnik oziroma dron. Gorska reševalna zveza Slovenije sicer že ima v uporabi en dron, vendar je to za celotno državo premalo. Zato bodo občine poskrbele za njihov nakup.