Otoška država Kiribati že vstopila v leto 2023

Bairiki, 31. decembra - Na atolu na jugu Tihega oceana se je leto 2023 že začelo. Prebivalci mesta Kiritimati, ki spada v arhipelag Kiribati, so bili prvi na svetu, ki so dočakali novo leto. Prvič od začetka pandemije covida-19 so se silvestrovanja in prihoda novega leta na drugem koncu sveta lahko udeležili tudi tuji turisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.