Covid-19 že drugič zapored zasenčil silvestrovanja po svetu

New York/London/Berlin/Moskva/Sydney, 1. januarja - Svet je v leto 2022 večinoma vstopil brez velikih praznovanj na prostem, kjer pa so ta le potekala, so jih večinoma zaznamovali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19. Med tistimi, ki se množičnim vstopom v novo leto vendarle niso odpovedali, vsaj ne povsem, so bili med drugim v New Yorku, Sydneyju, Madridu, Beogradu, Moskvi in Istanbulu.