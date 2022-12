Brez silvestrskega ognjemeta letos tudi Zagreb

Zagreb, 29. decembra - Mesto Zagreb se je pridružilo pobudi nekaterih mest na Hrvaškem, ki so odpovedala letošnji ognjemet ob prehodu v novo leto, so sporočili iz mestne uprave. Prva je silvestrski ognjemet odpovedala Reka, da bi zavarovala živali in okolje, nato pa so se ji med drugim pridružili še Osijek, Pulj, Zabok, Rovinj, Opatija, Poreč, Čazma, Samobor in Labin.