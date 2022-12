WHO od Kitajske zahteva točne in resnične podatke o okuženih z novim koronavirusom

Ženeva, 31. decembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob hitrem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 na Kitajskem od kitajskih oblasti zahtevala točne, resnične in sprotne podatke o številu okuženih in obolelih, poročajo tuje tiskovne agencije.