Italija ladji s 113 migranti na krovu dovolila pristanek v oddaljeni Ravenni

Rim, 28. decembra - Ladji Ocean Viking, ki jo upravlja humanitarna organizacija SOS Mediterranee, so italijanske oblasti v torek odobrile pristanek v 1700 kilometrov oddaljeni Ravenni. Na krovu ladje je 113 migrantov, med njimi 30 mladoletnikov in trije dojenčki. Organizacija je ocenila, da bodo za pot do jadranskega pristanišča potrebovali "štiri dolge dni".