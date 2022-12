EU z afriškimi partnerji za okrepljeno sodelovanje na področju migracij

Bruselj, 12. decembra - EU in afriški partnerji želijo okrepiti sodelovanje na področju migracij. V ta namen so danes sprožili dve novi pobudi, ki se nanašata na zahodno in osrednjesredozemsko migracijsko pot. Med prednostnimi področji skupnega sodelovanja so zakonite migracije in preprečevanje nedovoljenih migracij ter boj proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi.