Veliko zimsko neurje po ZDA zahtevalo najmanj 50 življenj

New York, 27. decembra - Veliko zimsko neurje, ki je konec prejšnjega tedna prizadelo večji del ZDA, še vedno pustoši po državi in je zahtevalo najmanj 50 življenj, od tega najmanj 28 samo v mestu Buffalo na severu zvezne države New York. V prihodnjih dneh bi lahko našli še več žrtev, saj je mesto še vedno prekrito z debelo snežno odejo.