ZDA in Kanada v primežu zimskega neurja

Washington/Ottawa, 23. decembra - Američani se soočajo z redko videnim vdorom izrazito hladne fronte, zaradi česar so se temperature marsikje v izjemno kratkem času močno spustile, ljudem pa preglavice povzročajo tudi padavine in močan veter. V času, ko se v ZDA in Kanadi milijoni ljudi v predprazničnem času odpravljajo na pot, je bilo odpovedanih na tisoče letov.