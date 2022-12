Večji del ZDA še vedno pod udarom hladne fronte

Washington/Ottawa, 25. decembra - Hudo zimsko neurje, ki je v petek zajelo večji del ZDA, še vedno povzroča izredne vremenske razmere s temperaturami do minus 45 stopinj Celzija in ostrimi sunki mrzlega vetra. Neurje je prizadelo skoraj 250 milijonov ljudi, približno milijon prebivalcev ZDA in Kanade je brez elektrike, zabeležili so tudi 27 smrtnih žrtev, povezanih z vremenom.