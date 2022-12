ZDA se obeta najhladnejši praznični konec tedna v zadnjih nekaj desetletjih

New York, 22. decembra - Veliko zimsko neurje, ki je v sredo prišlo iznad Sibirije, je danes po severnem delu osrednjih ZDA v nekaj urah povzročilo padce temperatur tudi do 20 stopinj Celzija. Do petka se bodo nizke temperature s padavinami razširile po skoraj celotnih ZDA, kjer se prvič po desetletjih obeta izjemno hladen božični konec tedna.