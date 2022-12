Talibani nevladnim organizacijam odredili suspenz zaposlenk

Kabul, 24. decembra - Afganistanske oblasti so vsem nevladnim organizacijam v državi odredile, naj do nadaljnjega suspendirajo zaposlitve svojih zaposlenk. Gospodarsko ministrstvo v pismu kot razlog za to odločitev navaja neupoštevanje pravil o nošenju muslimanskih pokrival med zaposlenimi ženskami, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.