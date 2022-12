V veljavi na referendumu potrjene spremembe zakonov o vladi, o RTVS in dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 28. decembra - Zakoni o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTVS, potrjeni na novembrskih referendumih, so danes začele veljati. Tako je odprta pot do vlade z 20 ministri, uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi z letom 2024 in novega načina upravljanja javnega zavoda RTVS. V veljavo stopita tudi odstopni izjavi ministrov Igorja Papiča in Bojana Kumra.