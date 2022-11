Volivci na referendumu prižgali zeleno luč sestavi vlade z 20 ministri

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 27. novembra - Volivci so na današnjem referendumu podprli spremembe zakona o vladi, kot si jih je zamislila koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice. Pot do začrtane reorganizacije vlade premierja Roberta Goloba z 20 ministri je tako odprta. Prinesla bo ustanovitev treh novih ministrstev, spremembe nekaterih pristojnosti in imen posameznih ministrstev.