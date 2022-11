Po referendumski potrditvi sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi čas za popravke zakona

Ljubljana, 27. novembra - Po referendumski potrditvi sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi imajo izvajalci še eno leto časa za pripravo na ustrezno izvajanje osnovnega zakona. Izvajanje pravic bo do 1. januarja 2024 ostalo takšno kot doslej, tako tudi pravici do dolgotrajne oskrbe v instituciji in do oskrbovalcev družinskih članov, ki se bosta sicer začeli uporabljati prvi.