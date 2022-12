V skupnosti občin nasprotujejo predlogu reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči

Maribor, 9. decembra - V Skupnosti občin Slovenije so se odzvali na predlog delovne skupine zdravstvenega ministrstva o reorganizaciji mreže nujne medicinske pomoči (NMP), ki med drugim predvideva ukinitev urgentnih ambulant v nekaterih zdravstveni domovih. V skupnosti temu nasprotujejo in napovedujejo uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev, da to preprečijo.