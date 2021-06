Delavci v gostinstvu in turizmu pred začetkom poletne sezone opozorili na svoje pravice

Ankaran, 22. junija - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pred poletno turistično sezono opozoril na slab položaj gostinskih in turističnih delavcev v času epidemije. Epidemija covida-19 naj ne bo izgovor za zavestno kršenje njihovih temeljnih pravic, so ob ponovnem zagonu panoge na današnji novinarski konferenci pozvali predstavniki sindikata.