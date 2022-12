Filmske zvezde pozvale k izpustitvi iranske igralke Taraneh Alidoosti

Los Angeles, 22. decembra - Več uglednih osebnosti iz svetovne kinematografije je v sredo pozvalo Iran, naj izpusti igralko Taraneh Alidoosti, ki so jo zaprli zaradi podpore trimesečnega protestnega gibanja v državi. Med zvezdniki, ki so podpisali poziv, so igralci Emma Thompson, Penelope Cruz, Kate Winsle in Ian McKellen ter režiserja Ken Loach in Mike Leigh.