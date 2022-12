Teheran: Iranske oblasti so v boju proti nemirom "skrajno zadržane"

Teheran, 9. decembra - Iranske oblasti so za razliko od mnogih zahodnih režimov v boju proti nemirom v državi skrajno zadržane in so uporabile sorazmerne in standardne metode boja proti njim, je izjavilo zunanje ministrstvo v Teheranu in zatrdilo, da enako velja za sodni postopek, s katerim so na smrt obsodili 23-letnega Mohsena Šekarija in kazen nato tudi izvedli.