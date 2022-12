V Iranu na smrt obsodili pet ljudi zaradi domnevnega umora med protesti

Teheran, 6. decembra - V Iranu so zaradi umora pripadnika paravojaške enote Basidž med protesti, ki so v državi izbruhnili po smrti Mahse Amini po policijskem pridržanju, na smrt z obešenjem obsodili pet ljudi, so danes sporočili tamkajšnji pravosodni organi. Poleg tega so 11 ljudi obsodili na dolge zaporne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.