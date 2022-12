Družinski zdravniki Ljubljana-Center: Pozivanje, naj še dodatno delamo prekomerno, je sprevrženo

Ljubljana, 15. decembra - Ob odhodih več zdravnikov iz ZD Ljubljana in nekaterih predlogih, kako reševati dostopnost do primarnega zdravstva, so se danes oglasili družinski zdravniki iz enote Center ljubljanskega ZD. Pozivi, da naj bi zdravniki dodatno delali prekomerno, prek zmožnosti, se jim zdijo sprevrženi. Kot so zapisali, vztrajajo zaradi bolnikov in kolektiva.