Đukanović: Izredne volitve so najboljši izhod iz krize v Črni gori

Podgorica, 13. decembra - Izredne parlamentarne volitve so najdemokratičnejši in najnormalnejši izhod iz krize v Črni gori, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina v ponedeljek ocenil predsednik Milo Đukanović. Tuje diplomate v Črni gori je seznanil z razmerami v državi, kjer so v ponedeljek znova potekali množični protivladni protesti.