EU poziva Podgorico k imenovanju ustavnih sodnikov

Bruselj, 9. novembra - Evropska unija je v torek izrazila zaskrbljenost zaradi sprememb zakona, ki jih je črnogorski parlament sprejel 1. novembra in z njim po nujnem postopku dejansko spremenil pristojnosti predsednika države. V Bruslju so izpostavili, da mora biti vsa zakonodaja v skladu z ustavo in črnogorske poslance pozvali k nujnemu imenovanju ustavnih sodnikov.