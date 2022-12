Ob prelomu leta: Večina sveta je opravila s covidom, a ta še ni opravil s svetom

piše Jasna Vrečko

Ljubljana, 21. decembra - Pred tremi leti so po svetu prvič zakrožile novice o skrivnostnem virusu, ki se širi na Kitajskem. Življenje, kakršnega smo bili vajeni, se je kmalu zatem ustavilo in nato obrnilo na glavo. Zdaj smo na točki, ko se zdi, da so ljudje siti covida in koncesij, v katere jih je prisilil. A pandemije še ni konec in sars-cov-2 ostaja z nami.