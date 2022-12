Uprava za varno hrano s posnetkov iz klavnice KZ Rače ugotavlja določena neprimerna ravnanja

Rače/Ljubljana, 13. decembra - S posnetkov iz klavnice KZ Rače, ki jih je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela v ponedeljek, so razvidna "določena neprimerna ravnanja z živalmi". V obratu trenutno še poteka pregled, so sporočili s kmetijskega ministrstva. To glede na ugotovitve uradnih nadzorov ocenjuje, da razmere v slovenskih klavnicah niso kritične.