V EU dogovor o devetem svežnju sankcij proti Rusiji

Bruselj, 15. decembra - Države članice EU so ob robu vrha unije v Bruslju danes dosegle načelni dogovor o devetem svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije v Ukrajini, so potrdili diplomatski viri. Nove sankcije po poročanju tujih tiskovnih agencij vključujejo ukrepe proti ruskim bankam in dodatne trgovinske omejitve.