Knovs na policiji ni odkril kršitev glede Milovićevega dostopa do zaupnih dokumentov

Ljubljana, 15. decembra - Knovs je v sredo na policiji nenapovedano preverjal vlogo Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade ter ministra za zdravje in stopnjo Milovićevega dostopa do zaupnih dokumentov. Predsednik Knovsa Janez Žakelj je danes povedal, da na policiji niso odkrili kršitev in da je vodstvo policije kooperativno in profesionalno.