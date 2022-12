Knovs danes na policiji preverjal vlogo Miloviča pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje

Ljubljana, 14. decembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes opravila nenapovedan nadzor na policiji, v okviru katerega je preverjala vlogo Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje, je danes na Twitterju sporočil predsednik Knovsa in poslanec NSi Janez Žakelj.