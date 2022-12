Golob: Ko ne zaupam varnostnikom, ne morejo opravljati svojega dela

Ljubljana, 14. decembra - Premier Robert Golob je v okviru poslanskih vprašanj na seji DZ pojasnil, da Miloš Milović pri njegovem varovanju nima formalne vloge in za svoje storitve tudi ni plačan, ga je pa prosil za mnenje. Ko so ga na službeni poti v Bruselj fotografirali z otrokoma, je to porušilo njegovo zaupanje v varnostnike, zato ne morejo opravljati svojega dela.