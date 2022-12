Mladoletnik iz Češke pošiljal lažne grožnje z bombami šolam v Črni gori

Podgorica, 15. decembra - Več osnovnim in srednjim šolam v Črni gori je minule dni lažne grožnje o podtaknjenih bombah poslal mladoletnik iz Češke, ki nima povezav s Črno goro, je v sredo sporočila črnogorska policija. Zaradi lažnih groženj so v torek drugi dan zapored evakuirali šole v državi, zato je ministrstvo za šolstvo do konca tedna odredilo pouk na daljavo.