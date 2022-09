V BiH zaradi lažnih groženj z bombami privedli mladoletnico

Priština, 19. septembra - V Bosni in Hercegovini naj bi neka mladoletnica po elektronski pošti pošiljala lažna obvestila o bombah na šolah, v zdravstvenem domu in trgovskem središču na območju Lukavca v tuzelskem kantonu. Grožnje z bombami je pošiljala med 10. junijem in 13. septembrom, zdaj pa ji je policija prišla na sled.