Zaradi groženj z bombami v Črni gori pouk na daljavo

Podgorica, 14. decembra - Potem ko so v torek zaradi lažnih groženj o postavljenih bombah že drugi dan zapored evakuirali šole, je črnogorsko ministrstvo za izobraževanje sporočilo, da bo do konca tedna pouk v vseh srednjih in osnovnih šolah v državi potekal na daljavo. Grožnje z bombami je danes prejelo tudi več šol v prestolnici Severne Makedonije.