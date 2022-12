Inputi v kmetijstvu oktobra prvič letos cenejši

Ljubljana, 14. decembra - Cene inputov v kmetijstvu so se oktobra na mesečni ravni znižale za 0,4 odstotka, kar je prva pocenitev v letošnjem letu. Medletno so bili še vedno višji za skoraj četrtino. Na drugi strani so se cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v medletni primerjavi zvišale za okoli 23 odstotkov in vrednost odkupljenih pridelkov za 21 odstotkov.