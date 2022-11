Cene inputov v kmetijstvu višje za tretjino, odkupne cene pridelkov za četrtino

Ljubljana, 14. novembra - Cene inputov v kmetijstvu so bile septembra za 31,9 odstotka višje kot leto prej, najbolj so se podražila gnojila. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se medletno zvišale v povprečju za 23,3 odstotka, je danes v ločenih objavah sporočil državni statistični urad.