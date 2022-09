Cene in stroški v kmetijstvu julija dodatno navzgor

Ljubljana, 14. septembra - Cene kmetijskih pridelkov se še naprej zvišujejo. Julija so se na letni ravni v povprečju zvišale za 32,1 odstotka, najbolj izrazito se je podražilo žito. Na letni ravni so se julija izrazito povečale tudi cene inputov, v povprečju za nekaj manj kot tretjino, najbolj so se podražila gnojila, je razvidno iz podatkov statističnega urada.