Republikanski volivci nenaklonjeni novi kandidaturi Trumpa

New York, 14. decembra - Novo predsedniško kandidaturo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa podpira 31 odstotkov republikanskih volivcev, 61 odstotkov pa bi raje volilo koga drugega, ugotavlja zadnja anketa časopisa USA Today. Trumpove politike so večini sicer še vedno všeč, vendar so naveličani afer v povezavi z njim.