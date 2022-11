Konservativni mediji v ZDA nad Trumpa, ta udarja nazaj

New York, 11. novembra - Potem ko so ameriški volivci na vmesnih volitvah v torek zavrnili napovedani republikanski val zmag v bitki za prevlado v zveznem kongresu, so se številni konservativni mediji spravili na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ta pa je v četrtek zvečer udaril nazaj. Posebej oster je bil do guvernerja Floride, republikanca Rona DeSantisa.