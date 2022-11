Trumpova razglasitev predsedniške kandidature naletela na kritike konservativnih medijev

New York, 17. novembra - Ameriški konservativni mediji so večinoma kritizirali odločitev bivšega predsednika Donalda Trumpa za vnovično predsedniško kandidaturo, nekateri so se celo odkrito norčevali. Vodilni republikanci so zadržani, Trumpova hči Ivanka in zet Jared Kushner nočeta sodelovati, vendar Trump za zdaj ohranja podporo republikanske volilne baze.